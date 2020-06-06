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Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti

Brezilya ekiplerinden Corinthians, golcü futbolcusu Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti. Beşiktaş'tan ayrılarak Corinthians'a giden 35 yaşındaki golcü, başka bir takımla anlaştığı için karşılıklı anlaşarak takımıyla yollarını ayırdı.

Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti
06.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:09

Corinthians'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı golcü Vagner Love ile yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, 2019 yılının ocak ayında takıma katılan Love'ın sezon sonu bitecek sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

BAŞKA BİR TAKIMLA ANLAŞTI

35 yaşındaki futbolcunun başka bir takımdan gelen transfer teklifini kabul ettiği için anlaşarak yolların ayrıldığı ifade edildi.

Kariyerinde Türkiye'de Beşiktaş ve Alanyaspor formaları giyen Vagner Love ayrıca Palmeiras, CSKA Moskova, Flamengo, Shandong Luneng Taishan ve Monaco'da da oynadı.

Deneyimli golcü, Corinthians ile bugüne kadar çıktığı 121 maçta 29 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
55: adam 35 yaşına gelmiş bi cr7 değilki tutunabilsin :)
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