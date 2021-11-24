Conte Kamerası: Spurs Leeds Karşısında Geriden Gelerek Kazanıyor

Premier Lig'de Tottenham Hotspur kendi evinde Leeds United karşısında Pierre Emile Hojbjerg ve Sergio Reguilon'un golleriyle geriden gelerek 2-1 kazandı. Maçın önemli anlarına Spurs teknik direktörü Antonio Conte'nin kamerasından göz atalım.

Dugout - Spor Haberleri

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