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Conte Kamerası: Spurs Leeds Karşısında Geriden Gelerek Kazanıyor

Dugout - Haberler | Spor

Premier Lig'de Tottenham Hotspur kendi evinde Leeds United karşısında Pierre Emile Hojbjerg ve Sergio Reguilon'un golleriyle geriden gelerek 2-1 kazandı. Maçın önemli anlarına Spurs teknik direktörü Antonio Conte'nin kamerasından göz atalım.

Premier Lig'de Tottenham Hotspur kendi evinde Leeds United karşısında Pierre Emile Hojbjerg ve Sergio Reguilon'un golleriyle geriden gelerek 2-1 kazandı. Maçın önemli anlarına Spurs teknik direktörü Antonio Conte'nin kamerasından göz atalım.

Dugout - Spor Haberleri

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