Compound (COMP) coin nedir? Güncel Compound (COMP) yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi de Compound, kullanıcıların, kripto paralarını platformun desteklediği çok sayıda havuzdan birine yatırarak faiz kazanmalarına olanak sağlayan bir DeFi kredi protokolüdür. Peki, Compound (COMP) coin nedir? Güncel Compound (COMP) yorum ve grafiği

Compound bugünkü fiyatı ₺2.888,67 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺3.142.648.738 TRY. Compound son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #49, piyasa değeri ₺15.374.041.396 TRY. Dolaşımdaki arz 5.322.184 COMP coin ve maksimum seviyede. 10.000.000 COMP coin.

COMPOUND (COMP) NEDİR?

Compound, kullanıcıların, kripto paralarını platformun desteklediği çok sayıda havuzdan birine yatırarak faiz kazanmalarına olanak sağlayan bir DeFi kredi protokolüdür.

Bir kullanıcı, tokenlerini bir Compound havuzuna yatırdığında karşılık olarak cToken alır. Bu cToken'ler, kişinin havuzdaki payını temsil eder ve başta havuza yatırılan kripto parayı geri almak için her zaman kullanılabilir. Örneğin bir havuza ETH yatırdığınızda karşılık olarak cETH alırsınız. cToken'lerin asıl varlığa takas oranı zamanla artıyor. Bu sayede onlarla, başta koyduğunuzdan daha fazla miktarda esas varlığı geri alabilirsiniz. Faiz, bu şekilde dağıtılıyor.

Öte yandan kredi alanlar, herhangi bir Compound havuzuna teminat yatırarak güvenceli kredi alabiliyor. Değere kıyasla kredinin (LTV) azami oranı, teminat varlığına göre şu anda yüzde 50 ile 75 aralığında değişiyor. Ödenen faiz oranı, borç alınan varlığa göre değişiyor ve borç alanlar, teminatlarının belirli bir muhafaza eşiğinin altına düşmesi halinde otomatik likidasyon ile karşılaşabiliyor.

Compound ana ağının Eylül 2018'deki çıkışından itibaren platformun popülaritesi birden hızla yükseldi ve yakın zamanda 800 milyon dolar toplam kilitli değeri geçti.

COMPOUND KURUCUSU KİM?

Compound, 2017 yılında, daha önce online yemek dağıtım servisi olan Postmates'de önemli görevlerde çalışmış Robert Leshner ve Geoffrey Hayes tarafından kuruldu. İkili, Compound protokolünün arkasındaki yazılım geliştirme şirketi olan Compound Labs, Inc'de, yönetici rolleri üstlenmeyi sürdürüyor. Şu anda Leshner CEO, Hayes ise CTO pozisyonunda görev yapıyor.

İki kurucunun başarılı şirket kurma tecrübesi olsa da özellikle Robert Leshner, blockchain alanının büyümesine yardımcı olma konusunda etkindi ve Argent Wallet, Opyn ve Blockfolio dahil olmak üzere popüler kripto platformlarına halka açık bir şekilde yatırım yaptı.

Compound ekibi günümüzde neredeyse yarısının mühendis olarak çalıştığı bir düzineden fazla uzmandan oluşuyor.

COMPOUND NEDEN FARKLI?

Compound'a göre kripto paraların çoğu, sahipleri için hiçbir şey yapmayarak borsa platformlarında öylece duruyor. Compound, desteklenen Ethereum tokenlerini yatıran herkesin bakiyelerine göre kolayca faiz kazanmasına ve teminatlı kredi almasına olanak sağlayan ve bunların tamamını, karşılıklı güvene ihtiyaç kalmayacak şekilde yapan açık kredi platformuyla bunu değiştirmeyi hedefliyor.

Compound, topluluk yönetişimiyle benzer protokollerden ayrılıyor. Platformun kendi yönetişim tokeni COMP sahibi olanlar, Compound ekibinin hiçbir müdahalesi olmadan, protokolde değişiklikler önerebiliyor, diğerleri tarafından önerilen değişikliklerin uygulanıp uygulanmayacağını tartışıp oylayabiliyor. Bu değişiklikler, hangi kripto para birimlerine desteğin ekleneceğini seçmek, teminatlandırma faktörlerini düzenlemek ve COMP tokenlerinin nasıl dağıtıldığında değişiklikler yapmak gibi konuları içeriyor.

Bu COMP tokenleri, üçüncü parti borsalardan satın alınabiliyor veya Compound protokolüyle, varlık yatırmak veya kredi almak gibi yöntemlerle etkileşime girerek kazanılabiliyor.

PİYASADA KAÇ COMPOUND (COMP) COİN VAR?

Birçok dijital varlık gibi, piyasadaki azami COMP token sayısı her zaman sabit bir değer olacak. Toplam arz, 10 milyon COMP ile sınırlandırıldı ve an itibarıyla üçte birinden daha azı piyasada dolaşımda (~3,3 milyon).

Bu 10 milyon tokenin yaklaşık 4,2 milyonu, 4 yıllık bir süre içinde Compound kullanıcılarına dağıtılacak. İkinci en büyük hisse (neredeyse 2,4 milyon COMP) Compound Labs, Inc hissedarlarına gidiyor. 2,2 milyon token, 4 yıllık bir hakediş planıyla Compound kurucularına ve şu anki ekibe dağıtılacak.

Son olarak 775.000 COMP, topluluk yönetişim teşvikleri için rezerve edilmiş durumda ve kalan 332.000 token gelecek ekip üyelerine tahsis edilecek.

COMP yayılımının tam oranı, kullanıcıların, bir öneriyi topluluk yönetişiminden geçirerek yayılım oranını yükseltmesi veya düşürmesi sonucu zamanla değişebilir.

COMPOUND AĞI GÜVENLİ Mİ?

Compound üzerindeki her şey akıllı sözleşmeler tarafından otomatik olarak yürütülüyor. Bu sözleşmeler Ethereum ve ERC20 varlıkları yatırıldıktan sonra cToken üretiyor ve Compound kullanıcılarına kendi hisselerini geri almaları için cToken kullanma imkanı sunuyor.

Protokol, platformun desteklediği tüm varlıklar için her havuzun gerektiğinden fazla teminat göstermesini garantileyen bir teminatlandırma unsurunu zorunlu kılıyor. Eğer teminat, minimum muhafaza seviyesinin altına düşerse borcun birazını ödeyerek ve geri kalanını kabul edilebilir bir teminatlandırma faktörüne iade ederek yüzde 5 indirimle likidatörlere satılır.

Bu anlaşmayla kredi alanların teminat seviyelerini korumaları garantileniyor, borç verenler için bir güvenlik ağı sağlanıyor ve likidatörler için bir kazanç fırsatı yaratılıyor.

COMPOUND (COMP) NEREDEN ALINIR?

COMP şu anda Coinbase Pro, Binance ve Huobi Global dahil olmak üzere yüzlerce kripto para borsası platformunda işleme açık bulunuyor. COMP, Amerikan doları (USD), Hindistan rupisi (INR) ve Avustralya doları (AUD) dahil olmak üzere bir dizi itibari para birimine ek olarak, popüler kripto para birimlerinin çoğuyla alınıp satılabiliyor.