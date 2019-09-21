Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Almanya'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank'ın, yeni stratejik planı çerçevesinde yaklaşık 4 bin 300 kişiyi işten çıkaracağı ve Polonya'da bulunan MBank'taki çoğunluk hissesinin satışını planlandığı bildirildi.

21.09.2019 11:30
Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Almanya'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank'ın, yeni stratejik planı çerçevesinde yaklaşık 4 bin 300 kişiyi işten çıkaracağı ve Polonya'da bulunan MBank'taki çoğunluk hissesinin satışını planlandığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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