Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

21.09.2019 11:30

Almanya'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank'ın, yeni stratejik planı çerçevesinde yaklaşık 4 bin 300 kişiyi işten çıkaracağı ve Polonya'da bulunan MBank'taki çoğunluk hissesinin satışını planlandığı bildirildi.