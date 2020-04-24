Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu Bingöl'de çobanlık yapan ve 1973 yılında İngiltere'ye yerleşen Zülfü Ağırbaş, başkent Londra'da kurduğu fast food zincirinin yanına bir yenisini daha ekledi.

Bingöl'de çobanlık yapan ve 1973 yılında İngiltere'ye yerleşen Zülfü Ağırbaş, başkent Londra'da kurduğu fast food zincirinin yanına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye'nin Bingöl ilinin Yayladere ilçesinde doğan Zülfü Ağırbaş (72), çobanlık yaptığı yılların ardından İngiltere'ye yerleşerek, Londra'da "Kebab King" isimli kendi fast-food zincirini kurduktan sonra şimdi de geleneksel İngiliz yemeği olan Fish and Chips (Balık ve Cips) için harekete geçti. Ağırbaş, proje aşamasında olan "Fish and Chips" zincir şubelerinde sembolik ulusal ikonları kullanmayı planlıyor.

ATATÜRK VE SABANCI'YI ÖRNEK ALIYOR

Ağırbaş, "Hayatımda iki kişiyi kendime örnek aldım. Biri Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk diğeri ise Türkiye'nin saygın iş insanlarından rahmetli Sakıp Sabancı. Her ikisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemiz için çok çalıştılar" diye konuştu.

İNGİLİZ VE TÜRK İŞADAMLARINA KOROAVİRÜS MESAJI

Korona virüsünün yarattığı mevcut durum nedeniyle, tüm sektörlerin küresel olarak etkilendiği belirten Ağırbaş, "Dünya bir kriz yaşıyor. Ancak insanların temel gereksinimlerinden olan yeme içme sektörü her durumda devam edecektir. Dünya mutfakları içinde barındıran Londra'da; Çin, İtalyan, Hint ve Türk restaurantları artık iş yapmıyor. İngiliz geleneksel yemeği "Fish and Chips"ler ise Take-Away'ler sayesinde iş hacimlerini büyütmüş durumda." dedi.

Kaynak: DHA