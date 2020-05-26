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Club Brugge efsanesi Verheyen, Diagne transferine tepkili: Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki?

Koronavirüs nedeniyle sezonun noktalandığı Belçika'da şampiyon ilan edilen Club Brugge'de, Diagne transferine tepkiler sürüyor. Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Diagne'nin transferini eleştiren Brugge efsanesi Gert Verheyen, "G.Saray onu gönderdiği için mutluyken, böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsiniz ki?" dedi.

26.05.2020 09:05 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:18

Club Brugge'ün efsane oyuncularından Gert Verheyen, Belçika'daki köşesinde Galatasaray Mbaye Diagne'nin kiralanmış olmasına tepki gösterdi.

"G.SARAY'IN GÖNDERDİĞİ İÇİN MUTLU OLDUĞUNU DUYUYORSUNUZ"

Senegalli oyuncunun gelirken 'kötü bir oyuncu' olduğunun belli olduğunu belirten yorumcu, "Bir oyuncunun dışarıdan görünüşü gerçeği yansıtmaz, davranışlarına ışık tutmaz. Diagne'nin transferi çok büyük bir hata oldu. Galatasaray'da birileriyle konuştuğunuzda, Diagne'yi gönderdikleri için mutlu olduklarını duyuyorsunuz. Galatasaray'da izlediğim maçlarda da onu beğenmemiştim. Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki?" ifadelerini kullandı.

Mbaye Diagne, Club Brugge'de 9 maçta 4 gol attıktan sonra PSG maçında penaltıyı atmakta ısrar edince kadro dışı bırakıldı ve sonra bir daha geri dönemedi.

Club Brugge efsanesi Verheyen, Diagne transferine tepkili: Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki?
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