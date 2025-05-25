Club Brugge Antwerp CANLI nereden izlenir? Belçika Club Brugge Antwerp maçı ne zaman?

Club Brugge Antwerp maçı hangi kanalda? Club Brugge Antwerp maçı öncesi Club Brugge Antwerp maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Belçika'in önemli mücadelelerinden Club Brugge Antwerp maçı detayları araştırılıyor. Peki, Club Brugge Antwerp maçını hangi kanal veriyor? İşte Club Brugge Antwerp maçı yayın bilgisi haberimizde! Club Brugge Antwerp CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

CLUB BRUGGE ANTWERPMAÇI HANGİ KANALDA?

Club Brugge ile Antwerp arasındaki Belçika Pro League Play Off maçı, Tuttur TV, TV 8 Buçuk, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

CLUB BRUGGE ANTWERPMAÇI SAAT KAÇTA?

Club Brugge Antwerp maçı, 25 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Club Brugge Antwerp maçı, saat 19:30'da başlayacak.

CLUB BRUGGE ANTWERPMAÇI KAÇ KAÇ?

Club Brugge Antwerp maçı henüz başlamadı.

CLUB BRUGGE ANTWERPMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Club Brugge ve Antwerp, karşı karşıya geleceği Belçika Pro League Play Off Konferans Yayın maçı, Brugge'da, Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak.