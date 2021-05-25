Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz poz verdi...
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Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz poz verdi...

Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz poz verdi...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Inception, Juno ve X-Men serilerinin ünlü oyuncusu Elliot Page, geçtiğimiz yıl cinsiyet değiştirmişti. Ünlü oyuncu, vücudunun son halini ilk kez paylaştı. İşte detaylar...

Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, havuz başında mayolu fotoğrafını paylaştı.

34 yaşındaki oyuncusunun yaptığı ilk mayolu paylaşımında belirginleşen karın kasları dikkat çekti. Page'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Page, Aralık 2020'de "Merhaba arkadaşlar, sizinle trans kimliğimi ve adımın Elliot olarak değiştiğini paylaşmak istiyorum" diye başlayan bir mektubu sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.

Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz poz verdi...
Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz poz verdi...
Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz poz verdi...

Kaynak: Snob Magazin

Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk mayolu pozunu paylaştı
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk mayolu pozunu paylaştı
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