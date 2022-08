Netflix'in popüler dizisi final yapıyor! İşte son sezon

The Umbrella Academy dördüncü sezonu alıyor ve bu dizinin son sezonu olacak. İşte sevilen Netflix dizisi hakkında bilmeniz gerekenler.

İlk olarak 2019 yılından yayınlanan Netflix dizisi The Umbrella Academy için üzücü bir haber geldi. Yapımcı ve dizi sorumlusu Steve Blackman tarafından verilen demeçe göre The Umbrella Academy 4. sezon ile sona erecek. The Umbrella Academy 4. sezon yayın tarihi ve konusu ne?

The Umbrella Academy 4. sezon ne zaman?

Gerard Way'in aynı adlı çizgi romanına dayanan Umbrella Academy, dünyayı kurtarmaya çalışan süper güce sahip yedi kardeşin hikayesine odaklanıyor. "Hargreeves kardeşler", geçtiğimiz üç yıl içerisinde üç sezonda boy gösterdi ve 45 milyon izlenmeye ulaştı. The Umbrella Academy'nin iMDb puanı 7,9 civarında.

Umbrella Academy 4. sezon yayın tarihi henüz belirsiz. Ancak yeni sezonda Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya ve Colm Feore gibi isimlerin olması bekleniyor.

Dizinin final sezonu hakkında açıklamalarda bulunan baş yapımcı Steve Blackman, 4. sezon için inanılmaz bir hikayeye sahip olduklarını söyledi. Hikayenin, izleyicilerin son dakikaya kadar merak içinde kalacakları şekilde işleneceğini ifade etti.

Umbrella Academy ilk olarak 2011 yılında Universal Pictures tarafından sinema filmi olarak hazırlanacaktı. Ancak yayın hakları 2017 yılında Netflix tarafından satın alındı ve diziye dönüştürüldü. İlk sezon 15 Şubat 2019'da yayınlandı.

Dizinin 3. sezonu ise geçtiğimiz aylarda prömiyer yapmıştı. Konuyla ilgili olarak Blackman, "The Umbrella Academy'nin inanılmaz derecede sadık hayranlarının, Hargreeves kardeşlerin beş yıl önce başladığımız yolculuğuna uygun bir son yaşayabilecekleri için çok heyecanlıyım" dedi.

