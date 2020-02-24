Çin, vahşi hayvan tüketimini ve yasa dışı ticaretini yasakladı

24.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:18

Ã‡in'in Vuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan ve kÄ±sa sÃ¼rede birÃ§ok Ã¼lkeye yayÄ±lan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ÅŸu ana kadar 2 bin 624 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã–lÃ¼mcÃ¼l virÃ¼s tÃ¼m dÃ¼nyada panik yaratÄ±rken, Ã‡in virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla yeni bir Ã¶nlem aldÄ±. Pekin yÃ¶netimi, vahÅŸi hayvan tÃ¼ketimini ve yasa dÄ±ÅŸÄ± ticaretini yasakladÄ±.

PANZEHÄ°R GELÄ°ÅTÄ°RÄ°LEMEDÄ°

DÃ¼nyayÄ± sarsan coronavirÃ¼s (Covid-19) salgÄ±nÄ± hÄ±zÄ±nÄ± kesmeden yayÄ±lmaya devam ediyor. KoronavirÃ¼sÃ¼n sÄ±fÄ±r noktasÄ± Wuhan'dan dÃ¼nya Ã¼lkelerine yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± biliniyor. VirÃ¼se karÅŸÄ± ÅŸu ana kadar hiÃ§bir panzehir geliÅŸtirilemedi.

VAHÅÄ° HAYVAN TÃœKETÄ°MÄ° YASAKLANDI

Ã‡in vahÅŸi hayvanlarÄ±n tÃ¼ketimini ve yasa dÄ±ÅŸÄ± ticaretini yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. BazÄ± uzmanlar koronavirÃ¼sÃ¼nÃ¼n kaynaÄŸÄ±nÄ±n bu yasa dÄ±ÅŸÄ± pazarlar olduÄŸunu ifade ediyordu. Ã‡in devlet yayÄ±nlarÄ±, bu kararla vahÅŸi hayvanlarÄ±n tÃ¼ketiminin tamamen yasaklamasÄ± ve aynÄ± zamanda yaban hayatÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± ticaretinin engellenmesinin hedeflendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bu kararÄ±n Ã‡inli yetkililerin virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± durdurmak iÃ§in 26 Ocak'ta vahÅŸi hayvan ticaretini askÄ±ya almasÄ±ndan sonra gerÃ§ekleÅŸtirdikleri en radikal karar olduÄŸu ifade ediliyor.

NE OLMUÅTU?

Ã‡in'in Vuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle 2 bin 624 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. KoronavirÃ¼s, dÃ¼nya genelinde 79 binden fazla kiÅŸiye bulaÅŸtÄ±.

Vuhan merkezli salgÄ±n nedeniyle, aralarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de bulunduÄŸu birÃ§ok Ã¼lke, Ã‡in'in bu kentinde mahsur kalan vatandaÅŸlarÄ±nÄ± tahliye etmiÅŸti.

KoronavirÃ¼s ile ilgili Ã¶lÃ¼mcÃ¼l salgÄ±nÄ±n uluslararasÄ± riskini deÄŸerlendirmekte hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf eden DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–), "uluslararasÄ± kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± acil durumu" ilan etmiÅŸti.