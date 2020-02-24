Çin, vahşi hayvan tüketimini ve yasa dışı ticaretini yasakladı
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Pekin yönetimi, vahşi hayvan tüketimini ve yasa dışı ticaretini yasakladı.
Ã‡in'in Vuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan ve kÄ±sa sÃ¼rede birÃ§ok Ã¼lkeye yayÄ±lan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ÅŸu ana kadar 2 bin 624 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã–lÃ¼mcÃ¼l virÃ¼s tÃ¼m dÃ¼nyada panik yaratÄ±rken, Ã‡in virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla yeni bir Ã¶nlem aldÄ±. Pekin yÃ¶netimi, vahÅŸi hayvan tÃ¼ketimini ve yasa dÄ±ÅŸÄ± ticaretini yasakladÄ±.
PANZEHÄ°R GELÄ°ÅTÄ°RÄ°LEMEDÄ°
DÃ¼nyayÄ± sarsan coronavirÃ¼s (Covid-19) salgÄ±nÄ± hÄ±zÄ±nÄ± kesmeden yayÄ±lmaya devam ediyor. KoronavirÃ¼sÃ¼n sÄ±fÄ±r noktasÄ± Wuhan'dan dÃ¼nya Ã¼lkelerine yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± biliniyor. VirÃ¼se karÅŸÄ± ÅŸu ana kadar hiÃ§bir panzehir geliÅŸtirilemedi.
VAHÅÄ° HAYVAN TÃœKETÄ°MÄ° YASAKLANDI
Ã‡in vahÅŸi hayvanlarÄ±n tÃ¼ketimini ve yasa dÄ±ÅŸÄ± ticaretini yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. BazÄ± uzmanlar koronavirÃ¼sÃ¼nÃ¼n kaynaÄŸÄ±nÄ±n bu yasa dÄ±ÅŸÄ± pazarlar olduÄŸunu ifade ediyordu. Ã‡in devlet yayÄ±nlarÄ±, bu kararla vahÅŸi hayvanlarÄ±n tÃ¼ketiminin tamamen yasaklamasÄ± ve aynÄ± zamanda yaban hayatÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± ticaretinin engellenmesinin hedeflendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bu kararÄ±n Ã‡inli yetkililerin virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± durdurmak iÃ§in 26 Ocak'ta vahÅŸi hayvan ticaretini askÄ±ya almasÄ±ndan sonra gerÃ§ekleÅŸtirdikleri en radikal karar olduÄŸu ifade ediliyor.
NE OLMUÅTU?
Ã‡in'in Vuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle 2 bin 624 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. KoronavirÃ¼s, dÃ¼nya genelinde 79 binden fazla kiÅŸiye bulaÅŸtÄ±.
Vuhan merkezli salgÄ±n nedeniyle, aralarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de bulunduÄŸu birÃ§ok Ã¼lke, Ã‡in'in bu kentinde mahsur kalan vatandaÅŸlarÄ±nÄ± tahliye etmiÅŸti.
KoronavirÃ¼s ile ilgili Ã¶lÃ¼mcÃ¼l salgÄ±nÄ±n uluslararasÄ± riskini deÄŸerlendirmekte hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf eden DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–), "uluslararasÄ± kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± acil durumu" ilan etmiÅŸti.