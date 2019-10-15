Çin, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı

15.10.2019 11:15

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci güne girilirken, bir ülke daha Türkiye'ye karşı çıktı.

Birleşmiş Milletler'deki toplantılarda veto hakkında sahip 5 ülkeden biri olan Çin'den Türkiye'ye 'operasyonu durdurun' çağrısı geldi.

KÜSTAH ÇAĞRI: DOĞRU YOLA GERİ DÖNÜN

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Ankara'ya çağrıda bulunarak, "Suriye'deki askeri faaliyetlerinizi durdurup doğru yola geri dönün." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang

AYNI GÜNE DENK GELDİ

Pekin'in çağrısının ABD'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımları açıkladığı güne denk gelmesi dikkati çekti.