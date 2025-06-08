Çin Türkiye voleybol maçı hangi kanalda?

Çin Türkiye voleybol maçı hangi kanalda?
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Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler için Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle bağlantıları ve yayın bilgileri merak konusu oldu. Bugün oynanacak olan Çin Türkiye mücadelesi, Filenin Sultanları'nın VNL'deki ilk hafta performansını tamamlayacağı kritik bir maç olacak. Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle aramaları, maçın başlamasına kısa süre kala yoğunlaştı. Peki, Çin Türkiye voleybol maçı hangi kanalda?

Voleybolseverlerin heyecanla beklediği Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle seçenekleri araştırılmaya başlandı. 2025 Milletler Ligi (VNL) kapsamında sahaya çıkan Filenin Sultanları, güçlü rakibi Çin ile karşı karşıya geliyor. Peki, Çin Türkiye voleybol maçı hangi kanalda?

ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle arayışında olanlar için maçın başlama saati oldukça önemli. Mücadele, 8 Haziran 2025 Pazar günü saat 14:30'da (TSİ) başlayacak.

ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, Çin'in ev sahipliğinde oynanacak ve tüm Türkiye TRT Spor ekranlarından izleyebilecek.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇI İZLE

Filenin Sultanları'nın Çin ile oynayacağı bu kritik mücadele, TRT Spor üzerinden şifresiz ve HD kalitede yayınlanacak. Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle için ek bir platform veya ücretli servis gerekmeden, televizyon, internet ve mobil uygulamalar üzerinden kolaylıkla erişim sağlanabiliyor

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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