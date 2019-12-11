Çin’le ticaret açığını turizm kapatacak

11.12.2019 08:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:26

TÜSİAD ve İstanbul Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen "5. Çin'i Anlamak ve Çin ile İş Yapmak Konferansı"nda Kuşak ve Yol Girişimi'nin (KYG) Türkiye ekonomisi ve ikili ticaret için sunduğu fırsatlar ele alındı.