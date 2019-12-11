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Çin’le ticaret açığını turizm kapatacak

TÜSİAD ve İstanbul Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen "5. Çin'i Anlamak ve Çin ile İş Yapmak Konferansı"nda Kuşak ve Yol Girişimi'nin (KYG) Türkiye ekonomisi ve ikili ticaret için sunduğu fırsatlar ele alındı.

11.12.2019 08:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:26
Çin’le ticaret açığını turizm kapatacak

TÜSİAD ve tarafından düzenlenen "5. Çin'i Anlamak ve Çin ile İş Yapmak Konferansı"nda Kuşak ve Yol Girişimi'nin (KYG) Türkiye ekonomisi ve ikili ticaret için sunduğu fırsatlar ele alındı.

Kaynak: Dunya.com

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