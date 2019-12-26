: Çin Futbol Federasyonu, futbolcu maaşlarına sınırlama getirdi

26.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:30

Çin Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu öncesi yeni kuralları resmen açıkladı. Yeni kuralların ardından, astronomik maaşlar için Çin'e giden yıldız futbolcuların transferleri zora girdi.

Çin Futbol Federasyonu belirlediği yeni kurallara göre, yabancı oyuncular için maksimum 3 milyon euro, Çinli oyuncular için 1.3 milyon euro ve 21 yaşının altındaki altyapı oyuncuları içinde 38 bin euro sınır koydu. Bu rakamların üzerinde hiçbir kulübün maaş ödeyemeyeceği duyuruldu. Bu rakamlara bonusların ve vergilerin dahil olmadığı duyuruldu.

TALISCA VE DİĞER İSİMLER İÇİN SORUN YOK

Çin'de gelen maaş sınırının ülkede futbol oynayan Anderson Talisca gibi mevcut yabancı oyuncular için geçerli olmadığı, 2020'den itibaren gelecek yeni futbolcular için uygulanmak zorunda olduğu belirtildi.

Bununla birlikte yerel kulüplerin harcamaları da yaklaşık 145 milyon euro ile sınırlandırılırken, kulüplerin maaş harcamaları toplam harcamalarının yüzde 60'ını geçmeyecek.

YABANCI SAYISI DA DEĞİŞTİRİLDİ

CFA Başkanı Çın Şüyüen, "Kulüplerimiz çok fazla para harcadı ve bizim profesyonel futbolumuz sürdürülebilir bir şekilde yol almadı." ifadelerini kullanarak, zamanında harekete geçilmezse yıkıcı sonuçlar olabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca 2020'den itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikte, 3 yabancı futbolcu kuralı da değiştirildi. Bu kurala göre, bir Çin Süper Ligi takımı sahaya 4 yabancı futbolcuyla çıkabilecek. Kulüpler kadrolarında ise 5 yabancı futbolcu bulundurabilecek.

(Sporx)

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