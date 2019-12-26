Çin Futbol Federasyonu, futbolcu maaşlarına sınırlama getirdi
Avrupa ve dünyanın birçok yıldız isminin yüksek maaşlar için transfer olmak istediği ülke olan Çin'de futbol federasyonu tarihi bir karar aldı. Çin Futbol Federasyonu, kulüplerin maaş ödemelerine sınır getirdi.
Çin Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu öncesi yeni kuralları resmen açıkladı. Yeni kuralların ardından, astronomik maaşlar için Çin'e giden yıldız futbolcuların transferleri zora girdi.
Çin Futbol Federasyonu belirlediği yeni kurallara göre, yabancı oyuncular için maksimum 3 milyon euro, Çinli oyuncular için 1.3 milyon euro ve 21 yaşının altındaki altyapı oyuncuları içinde 38 bin euro sınır koydu. Bu rakamların üzerinde hiçbir kulübün maaş ödeyemeyeceği duyuruldu. Bu rakamlara bonusların ve vergilerin dahil olmadığı duyuruldu.
TALISCA VE DİĞER İSİMLER İÇİN SORUN YOK
Çin'de gelen maaş sınırının ülkede futbol oynayan Anderson Talisca gibi mevcut yabancı oyuncular için geçerli olmadığı, 2020'den itibaren gelecek yeni futbolcular için uygulanmak zorunda olduğu belirtildi.
Bununla birlikte yerel kulüplerin harcamaları da yaklaşık 145 milyon euro ile sınırlandırılırken, kulüplerin maaş harcamaları toplam harcamalarının yüzde 60'ını geçmeyecek.
YABANCI SAYISI DA DEĞİŞTİRİLDİ
CFA Başkanı Çın Şüyüen, "Kulüplerimiz çok fazla para harcadı ve bizim profesyonel futbolumuz sürdürülebilir bir şekilde yol almadı." ifadelerini kullanarak, zamanında harekete geçilmezse yıkıcı sonuçlar olabileceği uyarısında bulundu.
Ayrıca 2020'den itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikte, 3 yabancı futbolcu kuralı da değiştirildi. Bu kurala göre, bir Çin Süper Ligi takımı sahaya 4 yabancı futbolcuyla çıkabilecek. Kulüpler kadrolarında ise 5 yabancı futbolcu bulundurabilecek.
(Sporx)
Haber Videosu: Çin Futbol Federasyonu, futbolcu maaşlarına sınırlama getirdi
-
örnek alalım bütün kulüpler borç batağında inanın taraftarları çok olmasa ya da futbol takımı değil şirket holding olsa çoktan iflas açıklanmış olurdu anadoluda bir çok takım lig düşe düşe kapandı zaten borçlardan büyük takımlara taraftar var diye devlet kurtarmaya çalışıyor ama 2 3 milyar tl her birinin borcu nereye kadar devlet kurtaracak zaten kulüplerde iyiniyet de yok çoğunda ocakta yine krediydi borçtu yok kiralıktı milyonlarca euro saçmaya devam edeceklerCevap Yaz Yayından Kaldır
-
3 M BİLE FAZLA TÜM DÜNYADA SINIRLAMA GETİRİLMELİ SPOR MÜZİK SANAT ADI ALTINDA MİLYONLAR HARCANIYOR .Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
-
talisca için nası yok? sözleşme süresini uzatınca yada bitince yeni sözleşme imzalayınca ne olacak? hangisi geçerli olacak? taliscanın resmi var haber yapıyosunuz doğru dürüst bilgi yok. yuh beeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır