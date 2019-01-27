Çin'e Gol Atan Futbolcu, Golü Doğu Türkistan Halkına Armağan Etti

MALKOCOGLU:

filozof denen cahil. . . batida refah icinde olan ülkedelerden cok sömürülen ülkeler var! senin refah seviyesi yüksek dedigin ülkeler diger ülkeleri sömürdkleri icin aclik ve sefalet var diger yerlerde!! ama sende bunu anlicak kafa ve bilgi yok!!