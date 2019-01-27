Çin'e Gol Atan Futbolcu, Golü Doğu Türkistan Halkına Armağan Etti
Çin'le oynanan maçta gol atan Türk asıllı İranlı futbolcu Serdar Azmoun, mücadele sonrasında "Golü mazlum Doğu Türkistan halkına armağan ediyorum." dedi.
2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Çin'i 3-0 yenen İran yarı finale yükseldi. Mücadelenin 2. golünü kaydeden İran Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Serdar Azmoun maç sonrası yaptığı açıklamada attığı golü Doğu Türkistan halkına armağan ettiğini söyledi.
İLK YARI 2-0 BİTTİ
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Mohammed bin Zayed Stadı'nda oynanan çeyrek final karşılaşmasına hızlı başlayan İran, 18. dakikada Mehdi Taremi ve 31. dakikada Sardar Azmoun'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan İran, 90+1'de Karim Ansarifard'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
"GOLÜ DOĞU TÜRKİSTAN HALKINA ARMAĞAN EDİYORUM"
Mücadelenin 31. dakikasında takımının 2. golünü kaydeden Türk asıllı futbolcusu Serdar Azmoun maç sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çin'e attığım golü mazlum Doğu Türkistan halkına armağan ediyorum."
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ALLAH RAZI OLSUN. ÇİN ZULMÜNÜ AZ DA OLSA GÖRENLER VAR ONLARDA ELİNDEN GELDİĞİNCE BİRŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR.Cevap Yaz 7 Yayından KaldırMALKOCOGLU: filozof denen cahil. . . batida refah icinde olan ülkedelerden cok sömürülen ülkeler var! senin refah seviyesi yüksek dedigin ülkeler diger ülkeleri sömürdkleri icin aclik ve sefalet var diger yerlerde!! ama sende bunu anlicak kafa ve bilgi yok!!1 Yayından KaldırFİLOZOF: gavur ülkesinde huzur ve mutluluk içinde yaşarlar rezalet sefalet ve terör içindeki müslüman ülkesini överler ruh hastası yobazlar2 Yayından Kaldır
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Durbunlu madem ulkende huzur çok o. Zaman gavur ulkede işin neCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Helal olsun kardeşim... Herkes zalimi gücü yettiğince kınamalı mazlumun yanında yer almalıdır..duyarlılığın için Allah razı olsun diyorum. .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır