Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı
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Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı

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Siyah-Beyazlılar'ın eski futbolcusu Brezilyalı Anderson Talisca, Beşiktaş'tan ayrılış süreci hakkında ve geleceğiyle ilgili konuştu: Taraftarlar bana kızdı ama bonservisim Benfica'daydı. Onlar ne derse yapmak zorundaydım, karar verici ben değildim. Türkiye'yi çok özlüyorum ve Türkiye'de oynamak istiyorum.

Transfer dönemlerinde adı sıkça Türk kulüpleriyle geçen Anderson Talisca, ayrılmasının ardından ilk kez bu kadar net konuştu. Talisca, Türkiye'den ayrılmak istemediğini ve Benfica'nın mecbur bıraktığını söyledi. Brezilyalı yıldız, Türk kulüplerine de göz kırptı.

İşte Talisca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"

""Beşiktaş'a geldiğim ilk sezon saha içi ve saha dışında takımda çok güzel bir hava vardı. Takım olarak çok çalışıyorduk. Çok gol attığımız, güzel maçlar oynadığımız bir sezondu. Tüm çalışmamızın emeğini saha içinde alarak hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadığımıza inanıyorum.

"HER ŞEYİ BENFİCA BELİRLEDİ"

Taraftarın bana çok kızdığını biliyorum ama dürüst olmak gerekirse o süreçte benim çok fazla bir söz hakkım yoktu. Sözleşmem sebebiyle tüm haklarım Benfica'ya aitti ve onlar ne derse yapmak zorundaydım. O şekilde de oldu. Güç Benfica'nın elindeydi.

"HAYATIMIN EN GÜZEL YILLARI"

Her zaman söylediğim gibi Türkiye'de yaşadığım 2 sene hayatımın en güzel anılarıydı. Beşiktaş benim için çok özel bir yere sahip, taraftara olan hayranlığım ise bambaşka. Hep beni desteklemeye devam ettiler ve hala bağlantı içerisindeyiz. Şu an zaman söylemek için erken olsa da uygun koşullar ve şartlar oluştuğunda Türkiye'ye dönmek istiyorum.

"ŞENOL GÜNEŞ BENİM BABAM"

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğün yanı sıra karakteri ile her futbolcu için çok özel bir yeri olduğunu söyleyebilirim. Biz çok iyi anlaşıyorduk ve ondan çok şey öğrendim. Bana en çok yardım eden kişiydi, kendisine 'Baba' diye hitap ederdim. Evet, benim için bir babaydı, bana çok yardım etti."

Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:21:57. #1.16#
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