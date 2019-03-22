Çimsa, Meksikalı Cemex'in Bunol Fabrikası'nı satın aldı

Meksikalı Cemex'in İspanya'daki Bunol Fabrikası'nı 180 milyon dolara satın almak için görüşmelere başlayan Çimsa, yılın ikinci yarısında tamamlanacak operasyon ile beyaz çimentoda dünya liderliğine yükselmeyi amaçlıyor.

Çimsa, Meksikalı Cemex'in Bunol Fabrikası'nı satın aldı

Meksikalı Cemex'in İspanya'daki Bunol Fabrikası'nı 180 milyon dolara satın almak için görüşmelere başlayan Çimsa, yılın ikinci yarısında tamamlanacak operasyon ile beyaz çimentoda dünya liderliğine yükselmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Dunya.com

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