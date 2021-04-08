Çılgın taraftar çırılçıplak sahaya girdi! Maça damga vuran anlar objektiflere yansıdı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Granada ile Manchester United arasında oynanan karşılaşmanın 6. dakikasında sahaya giren çıplak taraftar maça damga vurdu. Sahanın içinde koşan çıplak taraftarı güvenlik güçleri kısa sürede etkisiz hale getirirek saha kenarına götürdü.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşan Granada ile Manchester United arasındaki maçın henüz başında ilginç anlar yaşandı. Seyircisi oynanan karşılaşmasının 6. dakikasında tamamen çıplak bir taraftar sahaya girip, koşmaya başladı. Saha içinde koşmaya başlayan çıplak taraftara güvenlik güçleri yakaladı ve saha kenarına götürdü.

OYUN KISA SÜRELİĞİNE DURDU

Çıplak taraftarın sahaya girmesiyle kısa süreliğine duran oyun, taraftarın saha kenarına çıkarılmasıyla yeniden başladı. Futbolseverler, kimliği henüz belli olmayan taraftara "tarzan" benzetmesi yaptı.