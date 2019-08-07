Gazişehir Gaziantep-Al Wakrah maçında ortalık karıştı! Maç yarıda kaldı

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam eden Gazişehir Gaziantep'in Katar ekibi Al-Wakrah ile oynadığı hazırlık maçı çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı.

07.08.2019 18:36
Gazişehir Gaziantep-Al Wakrah maçında ortalık karıştı! Maç yarıda kaldı

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında Al-Wakrah ile oynadığı hazırlık karşılaşması rakip takımın bulduğu golün ardından çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Topuk Yaylası'nda oynanan maçta Al-Wakrah takımının bulduğu golün ardından bir futbolcunun Gazişehir Gaziantep yedek kulübesi ve teknik heyetine yönelik çirkin hareketlerde bulunduğu ve olayların bu nedenle çıktığı iddia edildi.

İKİNCİ YARIYA ÇIKMADILAR

Çıkan olayların ardından Al-Wakrah takımının teknik heyetinin karşılaşmaya devam etmek istemediği ve karşılaşmanın hakemlerinin oyun alanı içerisinde gerekli raporları tuttuktan sonra karşılaşmayı iptal ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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