Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun Türkiye'de olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank ile binlerce vatandaşı dolandırıp yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks teknede keyif yaptığı görüntüler yeni bir tartışma başlattı. Söz konusu görüntülerin yayılmasıyla teknede göze çarpan bazı detaylar sonrası Mehmet Aydın'ın yurt dışında değil Türkiye'de olduğu iddia edildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran gelişme sonrası Aydın'ın nerede olduğu daha da merak edilir hale geldi.

TÜRKİYE'DEN SATIN ALINABİLECEK ÜRÜNLER KULLANIYOR

Aydın'ın tekne sefası görüntülerinde Türkiye'den satın alınabilecek ürünler kullanıyor olması dikkat çekti. Türkiye'de olduğunu belli eden detaylar arasında, yatın duvarında Türkçe dua yazan bir kağıt, Türkiye'de satılan ürünler ve Antalya'da olduğu iddia edilen bir kare, Türkiye'de yayın yapan bir dijital bir platforma ait kumanda bulunuyor.

DETAYLARI GÖREN TÜRKİYE'DE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bu detaylar bazı sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Söz konusu detayları gören Aydın'ın Türkiye'de olduğunu söyledi.

Mehmet Aydın'ın yat sefasında dikkat çeken detaylar şu şekilde;

Yatın dümenini başında verilen bir pozda ikilinin hemen arkasında duvara asılı bir dua ve muska dikkat çekiyor.

Masa başında verilen bir pozda fark edilen başka ayrıntılar da var. Bir sigara paketi ve Türiye'de satılan bir çakmak markası.

Türkiye'de satılan bir ıslak mendil markası.

Başka bir karede Türkiye'de üretilen ünlü bir markaya ait koli var.

Arkadaki manzaraya bakanlar fotoğrafların Antalya'da çekildiğini savunuyor.

Yatın içinde çekilmiş bir fotoğrafta ise koltukların üzerinde Türkiye'de yayın yapan bir dijital bir platforma ait kumanda dikkat çekiyor.

FİRAR ÖNCESİ DE ÇEKİLMİŞ OLABİLİR

Bu fotoğraflardan sonra Tosuncuk'un Türkiye'de olduğu iddia edilmeye başlandı. Ancak bu fotoğrafların Aydın'ın firarından önce çektirmiş olabileceği de olasılıklar arasında.