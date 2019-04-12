Çiftlik Bank ile Binlerce İnsanı Dolandıran Tosuncuk, Uyuşturucu İşine de Girmiş

Binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin olarak hazırlanan Çiftlik Bank iddianamesinde yeni bilgiler ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU İŞİNE GİRMEYE ÇALIŞTI

Örgütün 'Tosun' lakaplı yöneticisi Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden Cudi Cumhur isimli sanığın ifadesinde Mehmet Aydın uyuşturucu işine de girmeye çalıştı.

ÇİN'DEN KİMYASAL GETİRTTİ

Cudi Cumhur'un ifadesinde şu iddialar yer aldı: "Bursa'nın İnegöl ilçesinde Necip Gökçe diye biri vardı. Bu kişi uyuşturucu imal etmek istiyordu. Mehmet Aydın da uyuşturucu kullanıyordu. 'Çok para kazanacağım' düşüncesiyle Necip'e sermaye verdi. Çin'den uyuşturucu imalinde kullanılan aktivet ve cirius isimli kimyasal maddelerden getirttiler. Amaçları metanfetamin üretmekti. Sonradan imalathane polis tarafından basılınca Gökçe kaçtı."