CHZ Coin nedir? Güncel Chiliz (CHZ) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi de dünyanın ilk blockchain tabanlı hayran etkileşimi ve ödül platformu Socios.com'a güç veren, spor ve eğlence için önde gelen dijital para birimi Chiliz (CHZ) Coindir.

Chiliz bugünkü fiyatı ₺2,10 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.601.696.047 TRY. Chiliz son 24 saatte düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #57, piyasa değeri ₺12.381.639.373 TRY. Dolaşımdaki arz 5.893.953.727 CHZ coin ve maksimum seviyede. 8.888.888.888 CHZ coin.

CHİLİZ (CHZ) COİN NEDİR?

Chiliz (CHZ), dünyanın ilk blockchain tabanlı hayran etkileşimi ve ödül platformu Socios.com'a güç veren, spor ve eğlence için önde gelen dijital para birimidir. Taraftarlar, markalı Taraftar Coinleri satın alabilir ve takas edebilir, ayrıca kulüp odaklı anketlere ve anketlere katılma, etkileme ve oy kullanma becerisine sahip olabilir. 2018 yılında Malta'da kurulan şirketin vizyonu, aktif ve pasif taraftar arasındaki boşluğu kapatmak ve milyonlarca spor fanatiğine Coinize edilmiş bir etki payı olarak hareket eden bir Taraftar Coini sağlamaktır.

Özel platform para birimi olarak, hayranlar, ortaklarımızın Socios uygulamasında yayınladığı anketlerde oy kullanmalarına izin vererek kullanıcılara etkili karar verme gücü veren bu markalı Taraftar Coinlerini satın almak için CHZ kullanıyor. Sahiplik ayrıca hayranlara özel ödüller ve inanılmaz deneyimlerin yanı sıra oyunlaştırma, sosyal etkileşim ve liderlik tablosu özelliklerine erişim sağlar ve 2021 ve sonrasında kullanıma sunulacak daha fazla eklemeyle birlikte.

CHİLİZ (CHZ)'İN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

CHZ Coin, hayranların anketlere katılmak için Taraftar Coinlerini kullanabilecekleri ve aktif katılım yoluyla ödüllendirilebileceği, tüketiciye yönelik platformu Socios.com'u özel olarak besler.

CHZ Jetonlarının, Taraftar Coinleri ve Socios Soyunma Odası'nın ilk satışına, Taraftar Coinleri'nin ve Socios Soyunma Odası'nın ilk satışına katılmaları gerekmektedir; burada, yoğun talep, potansiyel ortak kulüplerin veya sporların Taraftar Coinleri için ne kadar iştah olduğunu gösterir ve bunu yapmak kulüpleri veya Spor markaları Socios.com'a katılacak!

CHZ Coinlerini, tüketiciye yönelik platform olan Socios.com aracılığıyla Taraftar Coinleri satın almak/takas etmek için de kullanılabilir.

Taraftar Coinleri, Chiliz'in kurum içi değişimi www.chiliz.net'te Chiliz coin, CHZ'ye karşı takas edilebilir.

CHZ Coinler'in yüksek likiditesi vardır ve Binance ( Cornerstone Investor ), Bitpanda, HBTC, Paribu, Mercado, HBTC gibi en büyük ve küresel olarak tanınan bazı borsalarda işlem görmektedir.

Socios.com, spor ve eğlence organizasyonlarına, küresel izleyicileriyle daha etkin bir şekilde etkileşim kurmalarına ve bunlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için markalı bir Taraftar coin ve hayran katılım platformu sağlar. Şu anda FC Barcelona, ??Juventus, AC Milan, OG, Paris Saint-Germain, Manchester City ve Professional Fighters League gibi 25 büyük spor/espor organizasyonunun tümü platformda Taraftar Coinleri başlattı. Dünyanın dört bir yanından daha birçok önde gelen spor ve eğlence tesisi, yakın gelecekte Taraftar Coinlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Chiliz/socios'un dünya çapında Türkiye, Kore, İsviçre'de birden fazla ofisi bulunuyor ve İspanya, ABD ve Brezilya'da yeni ofisler açarak genişlemesine devam edecek. Şirket ayrıca 100'den fazla yetenekli personel istihdam etti ve 2021 boyunca bunu ikiye katlayacak.