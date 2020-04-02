Christian Eriksen'in Inter’deki İlk Ayı Christian Eriksen, Ocak 2020'de Tottenham Hotspurs'den Inter'e transferinin ardından İtalya'daki hayatına iyi bir başlangıç yaptı. Gelişiyle Serie A şampiyonluğuna uzun süredir hasret kalan Inter taraftarını heyecanlandıran Eriksen, Fiorentina ve Udinese maçlarında iyi bir görüntü çizdikten sonra Inter formasıyla ilk golünü Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Ludogorets'e karşı kaydetti.

Christian Eriksen, Ocak 2020'de Tottenham Hotspurs'den Inter'e transferinin ardından İtalya'daki hayatına iyi bir başlangıç yaptı. Gelişiyle Serie A şampiyonluğuna uzun süredir hasret kalan Inter taraftarını heyecanlandıran Eriksen, Fiorentina ve Udinese maçlarında iyi bir görüntü çizdikten sonra Inter formasıyla ilk golünü Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Ludogorets'e karşı kaydetti. Kaynak: Dugout