CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Haiti, Angola'da bile enflasyon bizim altımızda

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Yıllık 18,7 enflasyon oranı serideki en yüksek Mayıs ayı enflasyonu. Türkiye bu oranla enflasyonu en yüksek 8. ülke. Rakiplerimiz bizimle beraber Sierra Leone, Haiti, Angola. Bu ülkelerde dahi enflasyon bizim altımızda" diyerek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yüklendi.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

YSK'NIN İSTANBUL KARARI

"YSK'nin açıkladığı gerekçe sadece 10 gün yaşayabildi. Kendi gerekçesini kendi çürüttü. Bayramın son günü gece yarısından sonra YSK başkanı 13 ilçe seçim müdürünü geçici olarak görevden uzaklaştırdık açıklaması yaptı. Gerekçesi ise bu müdürlerin memur olmayan başkansız sandıkların yoğunlaştıkları yerde görev yapmalarıymış. Fatura neden bir tek müdürlere çıkıyor? Herkes imzalamamış mıydı? Bir şeyler olmuş izlenimi vermeye çalışıyorlar. Seçim iptal etmeye bu gerekçeler yetmez."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak

"RAKİPLERİMİZ SİERRA LEONE, HAİTİ, ANGOLA"

"Nisan ayında açılan şirket %21 düşmüş. Pahalılık başını aldı gidiyor. Yıllık tüketici, üretici fiyatları rekorlar kırmaya devam ediyor. Yıllık 18,7 enflasyon oranı serideki en yüksek Mayıs ayı enflasyonu. Türkiye bu oranla enflasyonu en yüksek 8. ülke. Rakiplerimiz bizimle beraber Sierra Leone, Haiti, Angola. Bu ülkelerde dahi enflasyon bizim altımızda."

"Milletin evlatları borç bulamadığı için intihar ederken yandaşlar ballı yönetim kurulu üyeliklerine getiriliyor. Milletin evlatları iş bulmak için kapı kapı dolaşırken Saray sosyetesindekiler genç yaşta 40 ayrı yerde yönetim kurulu üyesi olabiliyor. Örnek mi? THY'nin 34 yaşındaki basın müşaviri."