CHP'li Tanal'dan 'dolar yüklü uçak' hakkında soru önergesi

06.08.2019 16:52

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, 5 yıl önce gündeme getirdiği "Dolar yüklü uçak" iddiasının peşini bırakmıyor.

Tanal, Aralık 2014'teki "İran'dan Türkiye'ye gelen Libya menşeli bir uçağın yüklü miktarda dolar taşıdığı" yönündeki ihbarıyla ilgili dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin "Uçak'ta dolar yoktu, 19 ton sigara vardı. Mahmut Tanal'a şaka yapmışlar" yaptığı açıklamanın, 10 Temmuz 2019 tarihinde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerine brifing veren İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yalanlanmasıyla harekete geçti.

TANAL SORU ÖNERGESİ VERDİ

Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ayrı ayrı soru önergesi veren Tanal, 10 Temmuz'da Meclis'teki komisyon toplantısında soru sorduğu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren'in "devletin kayıtlarında uçakla sigara kaçakçılığı yapıldığına ilişkin herhangi bir bilginin olmadığını söylediğini" kaydederek, bakanlıklara şu soruları yöneltti: "Dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, 'Uçakta 19 ton kaçak sigara bulunduğu' savunmasıyla kamuoyunu yanıltmış mıdır? Ya da Canikli, emrindeki bürokratlar tarafından mı yanıltılmıştır? Bu uçağın kargosu kime aitti? Alıcı ve gönderen kimlerdir? Dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin 6 Aralık 2014 tarihinde iniş yaptığı Sabina Gökçen Havalimanı'nda alıkonulduğunu söylediği, yükünün antrepoya alındığını belirttiği Buraq Air firmasına ait uçakla ilgili herhangi bir tutanak, kayıt tutulmuş mudur? Şayet tutanak, kayıt tutulmuş ise uçağın yük cinsi kayıtlara nasıl yansımıştır? Herhangi bir tutanak, kayıt tutulmadıysa bunun sebebi nedir?"

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, 2014 yılında, 12 Aralık'ta İran'ın Ahwas kentinden kalkacak olan Libya menşeli RQ110601ABAW sefer sayılı Buraq Air firmasına ait uçağın, kivi beyan edip dolar cinsinden yüklü miktarda parayı Türkiye'ye kaçak olarak getireceği ihbarında bulunmuştu. Yapılan resmi ihbar üzerine harekete geçtiklerini anlatan dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, oluşturdukları özel ekiplerin üç gün boyunca Sabiha Gökçen, Atatürk ve Esenboğa Havalimanı'nda beklediğini belirterek, "O şirketin tüm uçuşlarını mercek altına aldık. Tek bir uçak gelmedi. Araştırmayı genişletince şu ortaya çıktı. Bu uçak firmasının aynı kuyruk numaralı uçağının bu olaydan 6 gün önce yani 6 Aralık 2014'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığını saptadık. Uçak, transit sigara beyanında bulunmuş. Kargo manifestosu ve gümrük özet beyan formlarını inceledik. İran'dan gelip, İngiltere'ye 1302 kartonda olmak üzere 19 ton sigara beyan ettiği belirlenmiş. Bu beyanın incelenmesi ve gideceği ülke ile irtibat kurulması için uçak alıkoymuş.Yükü, antrepoya alınmış. Uçak hala işlemlerinin tamamlanması için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bekliyor. İncelemenin sonunda sigara kargosunun menşei ülkeye geri gönderilmesine karar verilmesi muhtemel. Bundan anlaşılıyor ki, birileri Mahmut beye şaka yapmış" demişti.

EMNİYET: SİGARA KAÇAKÇILIĞINI YALANLADI

Ancak 10 Temmuz 2019 tarihinde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerine brifing veren Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, CHP'li Tanal'ın "İran'dan Türkiye'ye hiç uçakla sigara kaçakçılığı yapıldı mı? Yapıldıysa bu uçak Sabiha Gökçen Havaalanına mı indi? sorusu üzerine" Sigara kaçakçılığıyla ilgili, bu İran'dan kalkan uçak Sabiha Gökçen'e iniyor, uçakta toplu olarak sigara kaçakçılığı yapıldığına dair, şu anda hafıza ve bilgilerde, şu ana kadar yapılmış olan tetkiklerde bununla ilgili bir bilgiye rastlanılmadı. İlgili daire başkanlığımızdan almış olduğum bilgiyi size arz ettim" cevabını vermişti.