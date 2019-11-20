CHP'li Gürsel Tekin, "Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı" diyerek e-hacizden vazgeçilmesi çağrısında bulundu

20.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:17

Vergi borcu ve trafik cezası gibi nedenlerle 5 milyon kişinin hesaplarının bloke edilmesine tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, e-hacizden vazgeçilmesini istedi.

Vergi borcu ve trafik cezası gibi nedenlerle 5 milyon kişinin banka hesaplarının bloke edilmesi tepki çekti. Gürsel Tekin yaptığı yazılı açıklamada, iktidara "Vatandaş mağdur, elektronik haciz uygulamasından acilen vazgeçin" çağrısında bulundu.

İŞSİZLİK 15 YILIN ZİRVESİNDE

CHP'li Tekin, "Vatandaş mutfağındaki temel besinini dahi karşılayamazken, devlete borcu olan 5 milyon kişi e-haciz ile karşı karşıya kaldı, milyonlarca vatandaşın banka hesapları bloke edildi. Devlet kendi savurganlıklarını kapatmak için vatandaşına bunu reva görmez. e-hacizler sebebiyle çaresiz kalan esnafa haciz işlemi başlatmak yerine yapılandırma yolu açmalı, kredi borçlarının faizleri silinmelidir" açıklamasında bulundu.

"Son 15 yılın zirvesine yükselmiş olan işsiz sayısı, ödenemeyen krediler, konkordatolar, yanan fabrikalar ortadayken, bütçe açığını, geçim derdine düşen vatandaşın sırtından kapamaya çalışıyorsunuz" sözleriyle hükümeti eleştiren Tekin, Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu borcu, sigara cezası dahil tüm borç ve cezalar için e-haciz yapıldığını savundu.

"VATANDAŞIN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI"

Vatandaşın günlük hayatının kolaylaştırılması gerektiğini ifade eden Tekin, "Çünkü vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. Gelin, e- haciz sevdanızdan vazgeçin. Devlet kendi savurganlıklarını kapatmak için vatandaşına bunu reva görmez. Siz sürekli vatandaştan özveri bekliyorsunuz ama özveri yapma sırası sizde. e-hacizler sebebiyle çaresiz kalan esnafa haciz işlemi başlatmak yerine yapılandırma yolu açmalı, kredi borçlarının faizlerini silmelisiniz" dedi.

Tekin, e-haciz konusunda iktidarın vatandaşın haklı sesine kulak vermesi gerektiğini de dile getirdi.