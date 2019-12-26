: CHP Kanal İstanbul güzergahındaki mülkiyet değişiklikleri için komisyon kurulmasını istedi

26.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:50

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan önergede; Kanal İstanbul projesi güzergahındaki mülkiyet değişikleri ile ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulması talep edildi. Özel, Kanal İstanbul için TMMOB tarafından hazırlanan raporlarda, projenin yaratacağı sıkıntıların dile getirildiğini söyledi.

"DÖNÜŞÜ İMKANSIZ EKOLOJİK HASARLAR MEYDANA GELECEK"

Bu raporlara göre yapılaşma yasağı bulunan ve 70 tür canlıya yuva olan sulak alanlar, akarsular, dereler ile Terkos Gölü'nün projeden etkileneceğinin vurgulandığını belirten Özgür Özel, "Raporda; Karadeniz'deki tuzluluk değerinin artması nedeniyle Trakya'ya kadar tatlı suların beslediği tarım alanları ve karasal ekosistemin bozulacağı, heyelan riskinin artacağı, 20 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanın yok olacağı, Sazlıdere Barajı'nın tümüyle yok olacağı başta olmak üzere geri dönüşü neredeyse imkansız ekolojik hasarlar bırakacağı ifade edilmektedir" dedi.

"KİMLERİN RANT ELDE EDECEĞİ ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Özel, proje güzergahında mülkiyet değişikliklerinin araştırılmasının gerekli olduğuna dikkat çekerek, "Bu mülkiyet değişiklikleri araştırıldığında, İstanbul ve ülkemiz başta olmak üzere bölge için ciddi felaketlere neden olacak Kanal İstanbul Projesi'nin inşası için hangi çevrelerin ısrarcı olduğu ve bu proje nedeniyle kimlerin rant elde ettiği de açığa çıkacaktır" diye konuştu.

KOMİSYON KURULMASI TALEP EDİLDİ

Özel, bu gerekçelerle; Kanal İstanbul güzergahında Nisan 2011'den bugüne kadar yapılan mülkiyet değişikliklerinin incelenmesi, bu değişiklikler nedeniyle sağlanan maddi çıkarların tespit edilmesi, bölgede arazi satın alan kişilerin ortaya çıkarılması, bilimsel raporlara da yansıdığı biçimiyle projenin ekosistem, tarım alanları, deprem riski ve canlı yaşamı başta olmak üzere yaratacağı tahribatların araştırılması için TBMM'de komisyon kurulmasını talep ettiklerini aktardı.

Kaynak: DHA

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