CHP'den "bayram ikramiyesi" açıklaması: Bin lira yıldan yıla eridi

08.08.2019 14:22

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, 4 milyonu aşkın emeklinin, emekli olduğu halde, geçim sıkıntısı nedeniyle tekrar çalışmak istediğine dikkati çekti. Emeklilerin neredeyse yarısının asgari ücretin altında aylık aldığına vurgu yapan Karabıyık, emeklilerin milli gelirden aldığı payın da yıllar içinde giderek azaldığını savundu.

Karabıyık, emekli aylıklarındaki artış oranının emekliye gerçekten yansıyan enflasyonun çok gerisinde kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"EMEKLİNİN İKRAMİYESİ YILDAN YILA ERİDİ"

"Enflasyona göre yapılan maaş zamları vatandaşa yansıyan gerçek enflasyonun oldukça gerisinde. Bu durum vatandaşın alım gücünü günden güne düşürüyor, ocağında tencere kaynamaz hale getiriyor. Emeklilere, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bin liralık bayram ikramiyesi de artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın bayram öncesi rahat bir nefes almasına yetmiyor. Emeklilerin dört gözle beklediği bin liralık bayram ikramiyesi, enflasyon ve zamlar karşısında yıldan yıla eridi, verilen bin lira pul oldu."

Kaynak: AA