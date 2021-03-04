Chiliz Coin yorum: OKEx, Chiliz'i Listeliyor, CHZ / USDT ve CHZ / BTC Spot Ticareti Etkinleştiriyor

Blockchain tabanlı hayran etkileşim platformu Socios.com, yerel varlığı Chiliz'in (CHZ) önde gelen bir küresel kripto borsası ve türev ticaret platformu olan OKEx'te listelenmesinin ardından büyük bir destek aldı.

Spor ve eğlence endüstrileri için popüler dijital para birimi olan CHZ, 3 Mart 2021'de saat 10: 00'da USDT ve BTC'ye karşı spot ticaret için uygun hale geldi.

CHZ blok zincirinin Socios.com'u, spor takımlarının ve kulüplerin hayranlarıyla bağlantı kurmak ve etkileşim kurmak için Taraftar Tokenları oluşturmasına olanak tanır. Bu Taraftar Tokenları, sahiplerine favori takımlarının çeşitli karar alma süreçlerine katılma ayrıcalığı sağlayarak üyelik kartları görevi görecek.

Ek olarak, taraftar jetonu sahipleri de ekip etkinliklerine, ürünlere ve diğer ödüllere özel erişim hakkına sahip olacak. Socios.com, AC Milan, FC Barcelona, ??Juventus, UFC ve daha fazlası dahil olmak üzere en büyük spor takımları ve kulüplerinden bazılarıyla şimdiden ortaklık kurdu.

Chiliz'e göre, Taraftar Token modeli, spor organizasyonlarının yeni gelir akışlarının kilidini açmasına yardımcı olarak pandemi sırasında zayıf bilet satışları, kaybedilen sponsorluk anlaşmaları vb.

Chiliz'in blockchain teknolojisini tanıtmadaki rolünü kabul eden OKEx Jay Hao CEO'su , "Chiliz, blockchain teknolojisi için spor ve eğlence endüstrilerinin gittikçe artan dijital dünyaya nasıl uyum sağlayabileceğini ve geleneksel kaynakların ötesinde yeni gelir akışları yaratabileceğini gösteren bir başka önemli kullanım durumunu ortaya çıkardı. . Giderek daha fazla sayıda taraftar, taraftar tokenleri aracılığıyla kulüpler ve takımlarla etkileşim kurmaya başladıkça, kripto para birimlerinin kullanımı giderek daha yaygın hale geliyor. OKEx, bu önemli girişimi desteklemekten daha mutlu olamazdı. "

Yeni listeyi kutlayan OKEx , şanslı çekiliş yoluyla CHZ topluluğu üyelerine 150.000 $ değerinde Taraftar Token dağıtıyor. OKEx'e 10 Mart 2021'e kadar CHZ yatıran veya takas eden kullanıcılar hediye programına hak kazanacak . Yönlendirme ödülleri için 10.000 $ değerine kadar Taraftar Token ayrılmıştır.

OKEx, 4 Mart 2021'de saat 10: 00'dan itibaren platformda CHZ para çekme işlemlerini etkinleştirecek.