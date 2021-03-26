Chiliz Coin Yorum: Bu üç altcoin Mart ayında Bitcoin'den daha iyi performans gösterdi ve daha fazla kazanç için hazır görünüyor

Chiliz (CHZ) Coin yorum! Bitcoin fiyatı, Chiliz, Verasity ve Kelver gibi altcoinlerin yılbaşından bugüne getirileri kadar hiçbir yerde durmuyor. Sırasıyla % 2,260,% 2,880 ve % 877 artmasına rağmen, bu kripto para birimleri parabolik koşuların yakında devam edeceğini gösteriyor.

CHİLİZ (CHZ) COİN YORUM

Chiliz fiyatı düşüş görünümüne işaret ediyor, ancak kritik seviyelerden 0.46 $ veya 0.37 $ 'dan bir sıçrama başka bir boğa koşusunu başlatabilir.

fiyatı düşüş görünümüne işaret ediyor, ancak kritik seviyelerden 0.46 $ veya 0.37 $ 'dan bir sıçrama başka bir boğa koşusunu başlatabilir. Verasity fiyatı, bir boğa bayrağı modelinde konsolide oluyor ve yakında% 75'lik bir yükselişe işaret ediyor.

fiyatı, bir boğa bayrağı modelinde konsolide oluyor ve yakında% 75'lik bir yükselişe işaret ediyor. Kelver fiyatı, yükseliş flama formasyonunda konsolide olduğu için boğa rallisinin devam ettiğini de gösteriyor.

Chiliz fiyatı, düşüş eğilimi gösteren bir teknik oluşum olan azalan bir üçgen modelinde konsolide oluyor. Bu kurulum, iki talep engeli devreye girerse % 47'lik bir düşüş öngörüyor.

Chiliz'in devasa boğa koşusunu canlandırabilecek ilk destek, 0.46 $ 'lık% 78.6 Fibonacci geri çekilme seviyesidir. Bu bariyer parçalanırsa, 0.26 $ 'lık % 61.8 Fibonacci geri çekilme seviyesi, alıcılara buhar toplamak ve CHZ fiyatını başka bir boğa koşusu için zorlamak için yeterli zaman sağlayabilir.

Düşüş senaryosunu geçersiz kılmak için Chiliz fiyatının 0,58 doların üzerinde kapanması gerekiyor.

Bununla birlikte, zafer kazanırsa, hedef 0,26 dolar olacaktır. Bu seviyedeki bir bozulma, 6 saatlik grafikte 0.21 $ 'dan 200 Basit Hareketli Ortalamaya (SMA)% 20 oranında bir geri dönüşü tetikleyebilir.

Verasity fiyatı, % 77 artış için güç sağlıyor

Verasity fiyatı, 12 Mart'tan itibaren dört günde yaklaşık% 340 artarak bir bayrak direği oluşturdu. Yerel bir zirveye 0,02 dolardan ulaştıktan kısa bir süre sonra, altcoin bayrağı oluşturan bir konsolidasyona girdi. Bu aşamada, VRA fiyatı, bir alçalan paralel kanalı çağırarak bir dizi daha düşük en yüksek ve daha düşük dipler oluşturdu.

Bu kurulum bir devam modelidir ve bayrak direğinin 0.019 $ 'lık çıkış noktasına eklenen yüksekliği olan % 77'lik bir yükseliş öngörmektedir. Bu hedef, VRA'yı 0,034 dolara koyuyor.

Satış baskısında 0,01 doların altında kesin bir kapanışa yol açan bir artış olması durumunda, yükseliş görünümü geçersiz kılınacak ve Verasity fiyatı için bir düşüş başlayacak. Bu gerçekleşirse, VRA% 35 düşerek 0,008'e çıkabilir.

Kelver fiyatı yükselişe geçti

Kelver fiyatı, yükseliş flaması olarak bilinen bir devam modelinin oluşumunu da ortaya çıkardı. KLV, 5 Mart - 11 Mart arasında% 620 artarak bayrak direği oluşturdu. Daha sonra, kripto para birimi bir flama halinde konsolide edildi ve burada bir dizi düşük yüksekler ve daha yüksek dipler yarattı.

Bu teknik oluşum, bayrak direğinin 0,13 dolardan kopma noktasına eklenen yüksekliği olan% 86'lık bir yükseliş öngörüyor. Bu hedef KLV'yi 0,25 ABD dolarına yerleştirir.

Kelver fiyatı, flama alt trend çizgisinin altına 0,10 $ 'a düşerse, yukarı yönlü yörüngeyi tehlikeye atacaktır. Burada, düşüş baskısındaki bir artış, 200 dört saatlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile çakışan% 37'lik bir satışı 0,06 dolara tetikleyebilir.