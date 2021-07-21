Chelsea-Villareal arasında oynanacak UEFA Süper Kupası maçı Exxen'de yayınlanacak
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Chelsea-Villareal arasında oynanacak UEFA Süper Kupası maçı Exxen'de yayınlanacak

Chelsea-Villareal arasında oynanacak UEFA Süper Kupası maçı Exxen'de yayınlanacak
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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal'in 11 Ağustos tarihinde karşılaşacağı UEFA Süper Kupası 2021 mücadelesi Exxen'de yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Villarreal, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta, Windsor Park Stadyumu'nda, karşı karşıya gelecek. 11 Ağustos'taki dev mücadele Exxen'den yayınlanacak.

UEFA'NIN ORGANİZASYONLARINI DA ALMIŞTI

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni 3 sezon boyunca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform EXXEN almıştı.

Chelsea-Villareal arasında oynanacak UEFA Süper Kupası maçı Exxen'de yayınlanacak

DENEYİMLİ SPİKERLER SUNACAK

Deneyimli spikerler Ercan Taner, Melih Gümüşbıçak ve Ertem Şener, Exxen'in Avrupa kupaları maç anlatımlarını gerçekleştirecek.

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