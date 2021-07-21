Chelsea-Villareal arasında oynanacak UEFA Süper Kupası maçı Exxen'de yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal'in 11 Ağustos tarihinde karşılaşacağı UEFA Süper Kupası 2021 mücadelesi Exxen'de yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Villarreal, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta, Windsor Park Stadyumu'nda, karşı karşıya gelecek. 11 Ağustos'taki dev mücadele Exxen'den yayınlanacak.
UEFA'NIN ORGANİZASYONLARINI DA ALMIŞTI
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni 3 sezon boyunca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform EXXEN almıştı.
DENEYİMLİ SPİKERLER SUNACAK
Deneyimli spikerler Ercan Taner, Melih Gümüşbıçak ve Ertem Şener, Exxen'in Avrupa kupaları maç anlatımlarını gerçekleştirecek.