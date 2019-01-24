Chelsea ve Manchester United, Fenerbahçeli Ömer'in Peşinde

Fenerbahçe'de gelecek vadeden 15 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz Chelsea ve Manchester United'ın radarında.

İngiliz The Sun Gazetesi'nde bugün yer alan habere göre Chelsea ve United'ın İzmir'de düzenlenen Ege Kupası'nda Türkiye Milli Takımı ile boy gösteren Ömer Faruk Beyaz'ı izlediği ve en kısa sürede takımlarına katmak istediği iddia edildi.

Haberde, bu takımların yanı sıra Liverpool, Manchester United ve Aston Villa'nın da genç futbolcuyu izlediği ifade edildi.

Kaynak: İHA