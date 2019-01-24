Chelsea ve Manchester United, Fenerbahçeli Ömer'in Peşinde
İngiliz basını, Fenerbahçe'de forma giyen Ömer Faruk Beyaz'ı Chelsea ve Manchester United'ın istediğini yazdı.
Fenerbahçe'de gelecek vadeden 15 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz Chelsea ve Manchester United'ın radarında.
İngiliz The Sun Gazetesi'nde bugün yer alan habere göre Chelsea ve United'ın İzmir'de düzenlenen Ege Kupası'nda Türkiye Milli Takımı ile boy gösteren Ömer Faruk Beyaz'ı izlediği ve en kısa sürede takımlarına katmak istediği iddia edildi.
Haberde, bu takımların yanı sıra Liverpool, Manchester United ve Aston Villa'nın da genç futbolcuyu izlediği ifade edildi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (24)
-
YAV HEHECevap Yaz Yayından Kaldır
-
madem bu kadar değerli at sliminiyle soldadoyu çöpe çıkar bu çocuğu forvete. . en azından bi umudumuz olur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Sallamayın Lan . parayla salak sarmısak haberler yaptırıyolar. Görücez bakalım iki üç seneye. Sezon başı iki tane genç oynattılar diye formalarla sokaklara dökülmüşlerdi ezikler. Ferdiii barış alıcııı noldularCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
fenerdeyse bi cacık olmaz. fener yıllardır futbolcu öğütme makinasıdır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
cocugun soyadı ingilizce white olunca, iyi duruyor , mesela ündere de under yazıyorlar buda ingilizce terim . . yani futbolda soyadı önemliCevap Yaz 1 Yayından Kaldır