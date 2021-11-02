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Chelsea sürprize izin vermedi! Malmö, Şampiyonlar Ligi defterini kapadı

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Chelsea sürprize izin vermedi! Malmö, Şampiyonlar Ligi defterini kapadı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Chelsea, deplasmanda Malmö'yü 1-0 mağlup etti ve puanını 9'a yükseltti. Bu sonucun ardından İsveç ekibi grup sonuncusu olmayı garantiledi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında karşılaşmasında Malmö, sahasında Chelsea'yi ağırladı. Eleda Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiliz ekibi tek golle kazanmasını bildi.

MALMÖ PUANLA TANIŞAMADI

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 56. dakikada Hakim Ziyech kaydetti. Bu sonucun ardından Chelsea, 3. galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. 4'te 0 yapan Malmö ise 0 puanda kalarak Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını yitirdi. Chelsea, 5. maçta Juventus'u konuk edecek. Malmö ise Zenit'i ağırlayacak.

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