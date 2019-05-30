Chelsea'nin kupayı alması Başakşehir'i sevindirdi!
Chelsea'nin Arsenal'i 4-1 yenerek Avrupa Ligi'ni kazanması sonrası Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme yerine 3. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea, Arsenal'i yenerek şampiyon oldu. İngiltere Premier Ligde üçüncü olarak zaten Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi kesinleştiren Chelsea, şampiyon olarak bazı takımların da kupadaki durumlarını etkiledi.
BAŞAKŞEHİR AVRUPA'YI GARANTİLEDİ
Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon eleme oynamadan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Bu durumda Avusturya ekibi Başakşehir de Şampiyonlar Ligi'ne ikinci değil, üçüncü ön eleme turundan başlayacak. Turuncu-lacivertliler Devler Ligi ön elemesinde mağlup olursa 2019/2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.
(Ajansspor)
YORUMLAR (5)
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Benim bildigimm basaksehir turk takimi pes artik avusturya nerden ciktiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Basaksehir’in Avusturya ekibi oldugunu bilmiyordumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Basaksehir avusturyaninmi.habere bakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Avusturya ekibi basaksehirmi?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Avusturya ekibi başakşehire ne demek :) :)Cevap Yaz Yayından Kaldır