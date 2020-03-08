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Everton, Chelsea, Londra, Spor

Chelsea, Everton'ı farklı mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında oynanan maçta Chelsea, sahasında Everton'ı 4-0 yendi.

08.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:58
Chelsea, Everton'ı farklı mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında oynanan maçta Chelsea, sahasında Everton'ı 4-0 yendi.

Londra ekibi, Stamford Bridge Stadı'nda ağırladığı rakibi karşısında ilk yarıyı 14. dakikada Mason Mount ve 21. dakikada Pedro'nun attığı gollerle 2-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Willian ile farkı artıran "Maviler", 54. dakikada Olivier Giroud'nun golüyle sahadan 4-0 gibi farklı skorla galip ayrıldı.

Frank Lampard yönetimindeki Chelsea bu galibiyetin ardından puanını 48'e çıkarırken, Everton ise 37 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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