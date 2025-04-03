Chamberlain Emirhan Topçu neden kavga etti?

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi ağırladığı karşılaşmanın 59. dakikasından siyah-beyazlı futbolcular Alex Oxlade-Chamberlain ve Emirhan Topçu arasında kısa süreli bir tartışma çıktı. İkili arasındaki gerginlik, takım arkadaşlarının araya girmesiyle yatıştırıldı. Chamberlain Emirhan Topçu neden kavga etti?

CHAMBERLAİN EMİRHAN TOPÇU NEDEN KAVGA ETTİ?

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi ağırladığı karşılaşmanın 59. dakikasından siyah-beyazlı futbolcular Alex Oxlade-Chamberlain ve Emirhan Topçu arasında kısa süreli bir tartışma çıktı. İkili arasındaki gerginlik, takım arkadaşlarının araya girmesiyle yatıştırıldı.

Siyah-beyazlı futbolcular Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu, karşılaşmanın 59. dakikasında kısa süreli tartışma yaşadı. İkili arasındaki gerginlik, Gabriel Paulista başta olmak üzere takım arkadaşlarının araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.