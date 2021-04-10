Cezası nedeniyle tribünde olan Fatih Terim'den saha içine telefonla taktik

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Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Karagümrük'le karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim cezası nedeniyle tribünde yer alıyor. Tecrübeli hoca maç oynanırken yardımcı antrenör Necati Ateş'e telefonla taktik iletti.

Galatasaray'ın kritik Karagümrük maçında cezası nedeniyle Fatih Terim, yedek kulübesinde yerini alamadı. Tecrübeli hoca, ilk yarıda takımın oyunundan memnun gözükmezken yardımcı antrenör Necati Ateş'e telefonla taktik iletti.

HAFTAYA DÖNÜYOR

Fatih Terim'in cezası gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan Göztepe maçıyla sona erecek. Terim bu maçta sahada olabilecek. Başarılı teknik adamın tribünde olduğu Hatayspor maçını da Sarı Kırmızılılar deplasmanda 3-0 kaybetmişti.

(FANATİK)