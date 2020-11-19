Cezalı Ersin'den sonra Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran da sakatlandı

Gaziantep FK maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Ersin Destanoğlu'ndan sonra Beşiktaş'a bir diğer kaleci Utku Yuvakuran'dan da kötü haber geldi. Adalesinden sakatlık yaşayan Utku'nun Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışıldığı, genç kalecinin oynayamaması halinde kaleyi 2004 doğumlu Emre Bilgin'in koruması bekleniyor.

Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kaleci şoku yaşanıyor.

A Spor'un haberine göre; Ersin Destanoğlu'nun cezası nedeniyle kalede Utku Yuvakuran'ın oynaması beklenirken ciddi bir durum yaşandı. Utku Yuvakuran'ın adalesinde hafif sakatlık olduğu ve Beşiktaş doktoru Murat Çevik'in Utku için seferlik ilan ettiği bildirildi. Utku iğneyle de olsa oynamak isterken gelişmeler takip edilecek.

2004 DOĞUMLU EMRE KALEYE GEÇEBİLİR

Utku oynayamazsa 2004 doğumlu Emre Bilgin, Başakşehir maçı için hazır bekletiliyor.

Öte yandan N'Sakala ve Necip Uysal'ın yapılan son koronavirüs testleri negatif çıktı. İki futbolcu fiziki olarak hazır olmaları durumunda Sergen Yalçın tarafından Başakşehir maçı kadrosuna alınacak.

STOPERLER YOK

Beşiktaş'ta stoperler Welinton, Vida ve Montero ise Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlıların Başakşehir maçı cumartesi 19:00'da oynanacak.