Çeyiz atölyesini kapattı, evin mutfağında maske dikiyor
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Hatice Çarpar, Koronavirüs, Samsun, Güncel

Çeyiz atölyesini kapattı, evin mutfağında maske dikiyor

SAMSUN'da, çeyiz işi yapan Hatice Pank (42) koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında atölyesini kapattı, evinin mutfağına taşıdığı dikiş makinesiyle sipariş üzerine maske dikimine başladı.

28.03.2020 08:17 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:17
Çeyiz atölyesini kapattı, evin mutfağında maske dikiyor
SAMSUN'da, çeyiz işi yapan Hatice Pank (42) koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında atölyesini kapattı, evinin mutfağına taşıdığı dikiş makinesiyle sipariş üzerine maske dikimine başladı.

Samsun'da, 10 yıldır çeyiz işi yapan 1 çocuk annesi Hatice Pank, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında atölyesini geçici süreyle kapattı. Evde boş durmayan Pank, dikiş makinesini evinin mutfağına yerleştirdi, kumaştan maske dikimine başladı. Sosyal medyadan sipariş alan Pank, maske satarak gelir elde ediyor.  

'YIKANABİLİR, PAMUKLU MASKE'Evde geçirdiği zamanı daha verimli hale getirmek için böyle bir girişimde bulunduğunu belirten Hatice Pank, "Bazı esnaf, maskeleri çok uçuk fiyatlardan satmaya başladı. Benim de aklıma böyle bir girişim geldi. Tek kullanımlık maskelerden farklı olarak 60 veya 90 derecede yıkanabilir, iki katlı, pamuklu bir maske hazırladım" dedi.'İSTEĞE GÖRE DESENLİ DİKİYORUM'

Koronavirüsle mücadele için en iyi mücadelenin evde kalmak olduğunu anlatan Pank, "İnsanları maske kullanmaya teşvik etmek adına, çeşitli desenlerde maskeler hazırladım. İsteğe göre farklı desenlerde maskeler dikebilirim. Tanesini 10 TL'den satıyorum. İnsanlar salgın bitene kadar bu maskeyi sürekli kullanabilecekler" ifadelerini kullandı.


- Samsun

Kaynak: DHA

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