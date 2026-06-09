Yatağan'da sağanak yağış etkili oldu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınırken, pazar esnafı da tezgahlarını ve ürünlerini korumak için yoğun çaba harcadı. Sağanak yağış özellikle ilçe merkezinde etkisini gösterdi. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından hayat normale dönerken, vatandaşlar benzer durumlara karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. Yarım saat süren sağanak, özellikle açık alanda çalışan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara zor anlar yaşattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı