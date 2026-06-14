Ordu'da sağanak sonrası Karadeniz'in rengi değişti

Ordu'nun Ünye ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak taşkınlara neden olurken, yağmur suları Karadeniz'in rengini değiştirdi.

İlçe genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, ilçe genelinde su taşkınlarına neden olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yağışların ardından taşkın suları dereler vasıtasıyla Karadeniz'e aktı. Tonlarca çamurlu suyun denize dökülmesiyle birlikte, Ünye Fevzi Çakmak Mahallesi sahili ve kıyı kesimleri tamamen çamur rengine büründü. Sahilde oluşan kahverengi tabaka, havadan görüntülendi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı