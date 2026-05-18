Sivas'ta küçükbaş hayvan sayısı 1 milyonun altına düştü

Mera alan büyüklüğü bakımından Türkiye'deki üçüncü il konumunda bulunan Sivas'ta küçükbaş hayvan sayısı düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta 2023 yılında 1 milyon 35 bin 986 olan küçükbaş hayvan sayısı, 2024 yılında 1 milyon 9 bine, 2025 yılında ise 910 bin 283'e geriledi.

Bu verilerle birlikte kentteki büyükbaş hayvan varlığı 3 yıllık dönemde yüzde 12,1 oranında azaldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı