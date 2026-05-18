Sivas'ta küçükbaş hayvan sayısı 1 milyonun altına düştü
Türkiye'nin en büyük üçüncü mera alanına sahip Sivas'ta küçükbaş hayvan sayısı 2023'te 1 milyon 35 bin iken 2025'te 910 bine düştü. Büyükbaş hayvan varlığı da yüzde 12,1 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta 2023 yılında 1 milyon 35 bin 986 olan küçükbaş hayvan sayısı, 2024 yılında 1 milyon 9 bine, 2025 yılında ise 910 bin 283'e geriledi.
Bu verilerle birlikte kentteki büyükbaş hayvan varlığı 3 yıllık dönemde yüzde 12,1 oranında azaldı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı