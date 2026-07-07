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Şırnak'ta koyun kırkma mesaisi başladı

Şırnak'ta koyun kırkma mesaisi başladı
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yayla hazırlığı yapan besiciler, binlerce küçükbaş hayvanı yünlerinden kurtarıp yıkıyor. 10 gün sürecek kırkma işlemiyle hem et hem süt verimi artırılıyor.

Şırnak'ta yayla hazırlığındaki besicilerin koyun kırkma mesaisi başladı.

Beytüşşebap ilçesi Akarsu köyündeki yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler hayvanlarını yünlerinden kurtarıp yıkıyor. Yılda sadece 1 kere kuzu ve koyun kırkma mesaisi yapan besiciler günlerdir binlerce küçükbaş hayvanı temizlemek için çaba sarf ediyor. Kış aylarında ahırlarda bekletilen ve yaz ayları gelince yaylalara çıkarılan küçükbaş hayvanlar ilk defa temizleniyor. Hem et hem de süt verimi için yapılan yıkama ve kırkma işleri 10 gün devam edecek. Mehmet Aslan şu ifadeleri kullandı:

"Koyun kırkma mesaisi başladı. Biz de başladık kırkıyoruz. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Faraşin Yaylasına her yıl geliyoruz, buradan yüksek bölgelere gidiyoruz. Yollardan şikayetçiyiz. Araçlar yolda kalıyor yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Senede bir kere kırkıyoruz temizlenmesi için daha iyi oluyor daha güzel verim alıyoruz".

Besiciler karların erimesi ile yüksek kesimlere çıkacaklarını söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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