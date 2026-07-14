Şiddetli rüzgar samanlığın çatısını uçurdu

Sinop'un Erfelek ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle bir samanlığın çatısı uçtu.

Erfelek ilçesine bağlı Yeniçam köyü Gülyanı Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar, Ender Öz'e ait samanlığın çatısını yerinden söktü. Çatı rüzgarın etkisiyle savrulurken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Samanlıkta maddi hasar meydana geldi.

Bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı