Haberler

Sason'da 75 besiciye 4 bin 500 adet tavuk dağıtıldı

Sason'da 75 besiciye 4 bin 500 adet tavuk dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 75 besiciye toplam 4 bin 500 adet hibeli tavuk, suluk, yemlik ve 300 kilogram yem dağıtıldı. Proje ile tavuk ve yumurta üretiminin artırılması ve aile ekonomilerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Batman'ın Sason ilçesinde kırsal kalkınmayı desteklemek ve tavuk yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında 75 besiciye toplam 4 bin 500 adet hibeli tavuk dağıtıldı.

Batman Valiliği Sason Kaymakamlığı ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında üreticilere kişi başı 60 tavuk, birer adet suluk ve yemlik ile 300 kilogram yem verildi. İlçede düzenlenen dağıtım programına besiciler yoğun ilgi gösterirken, yetkililer projenin tavuk ve yumurta üretiminin artırılmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Proje ile hem kırsal alanda üretimin teşvik edilmesi hem de aile ekonomilerine ek gelir sağlanması hedefleniyor. Destekten yararlanan besiciler, tavukçuluğun yaygınlaşmasına katkı sunacak projeden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, sıcak hava koşullarına rağmen dağıtımı özveriyle gerçekleştiren Sason İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile kurum personeline teşekkür etti. Üreticiler ayrıca, çiftçi ve besicilere yönelik destek projelerinin sürdürülmesinin bölge ekonomisinin güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yetkililer, kırsal kalkınmayı destekleyen benzer projelerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini kaydetti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor

Kimse beklemiyordu! Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor

Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor

Olay iddia: Tuğyan'ın cezaevinde mektuplaştığı isim kan dondurdu
Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor

Fenerbahçe'de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek

Ederson hakkında karar! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek
Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi

Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi