Kemaliye'de yol çalışması sonrası köylülerden asfalt talebi

Kemaliye ile Dutluca arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımda ciddi sorunlar yaşayan köylüler, yolun bir an önce asfaltlanarak tamamlanmasını istiyor. Yolun mevcut durumu, hem vatandaşları hem de esnafı olumsuz etkiliyor.

2017 yılında başlayan yol çalışmaları kapsamında Özkar İnşaat tarafından yürütülen çalışmalar sırasında, T1 ve T2 tünellerinin bulunduğu güzergahta yol genişletme ve iş makinelerinin geçişi nedeniyle mevcut asfaltın söküldüğü, yolun toprak zemine dönüştüğü belirtildi.

Özellikle yaz aylarında toz, kış aylarında ise çamur nedeniyle ulaşımın zorlaştığını ifade eden vatandaşlar, bölgeden geçişte ciddi sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

Subaşı köyü Muhtarı Cengiz Yılmaz, 8 köyün servis taşımacılığını yürüttüğünü belirterek, yolun mevcut durumunun hem vatandaşları hem de esnafı olumsuz etkilediğini söyledi. Yılmaz, köylülerin ilçe merkezine gelmekte zorlandığını, bazı vatandaşların alışveriş için farklı ilçeleri tercih ettiğini ifade etti.

Bölgede yaz döneminde nüfusun yaklaşık 1000 kişiye ulaştığını belirten vatandaşlar, Kemaliye'nin ekonomik hareketliliğinin de olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Köylüler, yolun kısa sürede tamamlanarak yeniden asfaltlanmasını ve ulaşım sorununun çözülmesini talep ediyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
