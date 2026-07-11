Kemaliye'de yarasa kanat atlayışı nefes kesti
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen Doğa Sporları Şenlikleri'nde ekstrem sporcu Cengiz Koçak, 600 metre yükseklikten yarasa kanat (wingsuit) atlayışı yaparak 1.400 metre süzüldü ve Karasu Nehri'ne güvenli iniş yaptı. Gösteriler izleyenlerden büyük ilgi gördü.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarasa kanat (wingsuit) atlayışı, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
Gabani bölgesindeki yaklaşık 600 metre yükseklikteki platformdan atlayış yapan ekstrem sporcu Cengiz Koçak, yaklaşık 1.400 metre süzüldükten sonra paraşütünü açarak Karasu Nehri'ne güvenli iniş yaptı.
Şenliğe katılan yerli ve yabancı sporcuların gerçekleştirdiği wingsuit ve base jump gösterileri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı