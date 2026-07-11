Kemaliye'de yarasa kanat atlayışı nefes kesti

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarasa kanat (wingsuit) atlayışı, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Gabani bölgesindeki yaklaşık 600 metre yükseklikteki platformdan atlayış yapan ekstrem sporcu Cengiz Koçak, yaklaşık 1.400 metre süzüldükten sonra paraşütünü açarak Karasu Nehri'ne güvenli iniş yaptı.

Şenliğe katılan yerli ve yabancı sporcuların gerçekleştirdiği wingsuit ve base jump gösterileri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı