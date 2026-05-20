İslahiye Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası ihaleye çıkıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, İslahiye'de 500 metrekarelik hizmet binasının yapımı için açık ihale düzenleyecek. Teklifler elektronik ortamda alınacak, ihale 2 Temmuz 2026'da yapılacak.

İslahiye Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Teklifler ise sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, İslahiye Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası yapım işinin açık ihale usulü ile ihale edileceğini, tekliflerin ise sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacağını duyurdu. İhale tarihinin ise 02.07.2026 saat 10: 00'da gerçekleşeceği bildirildi.

İslahiye Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası, 500 metrekare üzerinde bodrum, zemin ve 1 kat olacak. Binanın bitimi ise, yer temininden itibaren 250 gün içinde teslim edilmesi gerekecek.

Katılım ve yeterlik kriterleri

İlgili kurumdan yapılan açıklamada, Teklif mektubu. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler. Geçici teminat. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi" açıklamasında bulunuldu.

Ayrıntılı bilgi SGK Gaziantep sosyal güvenlik kurumu il müdürlüğünde temin edilebilir. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
