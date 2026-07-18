Iğdır'da köy yollarında yol açma çalışmaları sürüyor

Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal bölgelerde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla Kavaktepe köyünde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde kırsal altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kavaktepe köyünde yol açma çalışmaları iş makineleriyle yoğun şekilde sürdürülüyor. Yürütülen çalışmalarla köy içi ve ulaşım güzergahlarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedeflenirken, ekiplerin program dahilinde ihtiyaç duyulan diğer köylerde de yol açma ve düzenleme çalışmalarına devam edeceği belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı