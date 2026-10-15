Gaziantep Araban'da 5 bin dönümde güz karpuzu hasadı sürüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde 5 bin dönüm alanda ikinci ürün olarak yetiştirilen güz karpuzu hasadı devam ediyor.

Gaziantep Araban Ovası'nda deneyimli ve bilinçli üretici çiftçiler tarafından 5 bin dönümlük alanda ikinci ürün olarak ekimi yapılan güz karpuzunun hasadı devam ediyor. Kendine has yapısıyla bölge genelinde ve Türkiye'nin dört bir yanındaki pazarlarda yoğun ilgi gören meşhur Araban güz karpuzu hasadının sürdüğünü söyleyen Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, "Araban Ovası'nda firik, buğday ve arpa hasadının ardından ekilen ve sonbahar döneminde hasat edilen Araban güz karpuzu, kendine has aroması ve yüksek kalitesiyle Türkiye genelinde ün kazanmış bir meyvedir. Araban Ovası'nın kendine has mikrokliması ve toprak yapısı, karpuzun oldukça tatlı, yoğun aromalı ve sulu olmasını sağlar. İlçedeki deneyimli ve bilinçli üretici çiftçilerimiz geleneksel yöntemlerle, büyük oranda organik ve doğal üretim yapmaya özen gösterirler. İlçe tarımında çok önemli bir paya sahip olan karpuz, hem birinci ürün hem de hububat hasadından sonra 'ikinci ürün' olarak ekilebilmektedir. Kamyon ve tırlarla Türkiye'nin dört bir yanına ve hatta zaman zaman yurt dışındaki pazarlara gönderilir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı